السعودية افتعلت المشكلة مع لبنان، ونطالب بكفّ يدها عن التدخل في شوؤننا الداخلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان” لبنان المقاوم هو بلد مستقل لا يقبل التبعية لاي احد”،وخلال رعايته حفل التخرج الطالبي الذي نظمته مدارس الامام المهدي، أضاف سماحته”نحن على مسافة أيام من يوم الشهيد، هذا اليوم هو رمز للمقاومة التي قدمت أنبل أداءٍ على وجه الأرض في مقارنة مع باقي المقاومات، نجاحات هذه المقاومة وانتصاراتها كسرت جبروت إسرائيل وغيّرت وجه المنطقة ما أربك العالم المستكبر ودفعه لاستخدام أسلحة إضافية لمواجهتنا، لقد أعاقت هذه المقاومة مخطط الشرق الأوسط الجديد في حرب تموز 2006 وحرب سوريا في 2011″.

وحول الأزمة الراهنة مع السعودية، أكّد الشيخ قاسم “أن السعودية هي من بادر إلى افتعال المشكلة مع لبنان، مشدداً على أنّه “ليس لدينا أي مطلب منها سوى كفّ يدها عن التدخل في شوؤننا الداخلية”.

وحول أحداث الطيونة قال إن:”حزب الله وحركة أمل جنبّا البلد الذهاب نحو المجهول من خلال التعاطي بحكمة مع المجزرة التي ارتكبتها القوات”، داعيًا إلى”قضاءٍ عادلٍ ونزيهٍ وشفافٍ بعيداً عن كل الضغوطات من هنا وهناك”.

وحول الاستحقاق الإنتخابي القادم أشار سماحته إلى أن “البعض في لبنان استيقظ حديثاً للتصويب على حزب الله من أجل كسب بعض الأموال قبل الانتخابات النيابية، إلا أن ذلك لن ينفعه”.

وجدد قاسم التأكيد على أن “حزب الله مع إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده ونقبل كلمة الشعب وخياراته، منتقدًا في المقابل أولئك الذي يتقاضون الأموال من السفارة الأميركية لتوظيفها في الانتخابات”.

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