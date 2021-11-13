المناورات العسكرية العربية الاسرائيلية طعنة في قلب القدس وفلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عضو المجلس المركزي في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق، اكد خلال جولة نظمها حزب الله لعوائل شهداء المقاومة الإسلامية في معلم الشهيد القائد قاسم سليماني السياحي الجهادي في وادي السلوقي- حولا ان المناورات العسكرية العربية الاسرائيلية المشتركة طعنة في قلب القدس وفلسطين وفي قلب كل شعوب المنطقة، لان هذه المناورات تشجع العدو الاسرائيلي على المزيد من العدوان تجاه لبنان او فلسطين، وهي وصمة عار على جبين امراء التطبيع.

واضاف قاووق ان سلاح المقاومة كان ولا يزال وسيبقى لمواجهة العدو الاسرائيلي، ولن يستطيع احد ان يغيّر هذا المسار، ومهما كانت الضغوطات والازمات والتدخلات الخارجية، فإن اولوية المقاومة ستبقى المزيد من الاستعداد والجهوزية لمواجهة أي عدوان إسرائيلي، وعندها نعد اهلنا بأننا سنصنع النصر الاكبر الذي سيكون اكبر من نصر عامي 2000 و2006.

واكد الشيخ قاووق على ان المقاومة ازدادت قوتها كمّا ونوعاً عمّا كانت عليه في العام 2006، وهي اليوم الحصن الحصين لكل الوطن وكل اللبنانيين من جميع المناطق والطوائف، وهي اليوم عنوان الكرامة والمجد والعزة والعنفوان لكل العرب.

ولفت سماحته إلى ان الجنوب بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة هو اليوم المتراس الاول للدفاع عن كل الكرامة والسيادة الوطنية، التي سيّجناها بدماء شهدائنا، ولا يمكن ان نسمح او ان نقبل بأن يفرّط بهذه الكرامة مثقال ذرة، فالكرامة التي حُميت بالدم، هي اقدس من أن ينتقص منها احد مثقال ذرة.

وتقود القوات البحرية الاميركية مناورات في البحر الاحمر تجمع بين قوات اسرائيلية واماراتية وبحرينية، في اول تدريب من نوعه يُعلن عنه بين اسرائيل والبلدين الخليجيين اللذين طبّعا علاقاتهما مع اسرائيل العام الماضي./انتهى/