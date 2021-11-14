توصيف سياسات الجمهورية الإسلامية الايرانية عشية مفاوضات فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان أوضح الليلة الماضية، السياسة الخارجية للحكومة الـ13 وأكد على حسن نية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دخول مفاوضات فيينا رغم انتهاك الولايات المتحدة الامريكية لالتزاماتها بالاتفاق النووي والانسحاب منه وكذلك انتهاك قرار رقم 2231، وكذلك تقاعس الدول الأوروبية أعضا الاتفاق النووي عن الوفاء بالتزاماتهم، حيث أوضح أمير عبداللهيان سياسة بلدنا في استئناف المفاوضات برفعها الكامل للعقوبات أمريكية القمعية وغير القانونية وأحادية الجانب.

وأوضح الدكتور باقري كبير المفاوضين في البرنامج النووي الايراني المواقف والإجراءات المتخذة حتى الآن والجوانب المختلفة لسياسات الجمهورية الإسلامية الايرانية فيما يتعلق بهذه المفاوضات.

وواصل المشاركون في هذا الاجتماع تقديم آرائهم في هذا الصدد وقدموا اقتراحات لاستمرار هذه الاجتماعات.

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