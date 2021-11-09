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٠٩‏/١١‏/٢٠٢١, ١٠:٢١ ص

عبر تغريدة له؛

باقري: نبذل كل جهودنا لرفع العقوبات

باقري: نبذل كل جهودنا لرفع العقوبات

قال مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية نبذل كل جهودنا لرفع العقوبات مضيفا أنه سيلتقي بعدد من نظرائه الأوروبيين في الأيام المقبلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية علي باقري على صفحته الشخصية على تويتر، في إشارة إلى اللقاء مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني خلال زيارته الي اوروبا، سأستمر في التشاور مع نظرائي في البلدان الأخرى، وسألتقي بعدد من نظرائي الأوروبيين في الأيام المقبلة.

وأكد باقري على أن تبادل الآراء حول القضايا الثنائية والإقليمية وكذلك المحادثات المستقبلية مدرج في جدول الأعمالي.

وأضاف نبذل جميع جهودنا لحصول تقدم في المصالح الوطنية بما في ذلك رفع العقوبات غير القانونية.

/انتهى/

رمز الخبر 1919596
https://ar.mehrnews.com/news/1919596/

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