باقري: نبذل كل جهودنا لرفع العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية علي باقري على صفحته الشخصية على تويتر، في إشارة إلى اللقاء مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني خلال زيارته الي اوروبا، سأستمر في التشاور مع نظرائي في البلدان الأخرى، وسألتقي بعدد من نظرائي الأوروبيين في الأيام المقبلة.

وأكد باقري على أن تبادل الآراء حول القضايا الثنائية والإقليمية وكذلك المحادثات المستقبلية مدرج في جدول الأعمالي.

وأضاف نبذل جميع جهودنا لحصول تقدم في المصالح الوطنية بما في ذلك رفع العقوبات غير القانونية.

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