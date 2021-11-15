حضور فرق الهندسة البحرية التابعة للحرس الثوري في المناطق المنكوبة بلزلزال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني الادميرال تنغسيري فقد أرسلت وحدة الهندسة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في الساعات الأولى من زلزال هرمزكان في المركز الرئيسي لزلزال بندر عباس قرية كيشان آليات ثقيلة لإزالة الأنقاض وإعادة فتح الطرق.

وبعد ذلك، تم فتح طريق النقل من سيرجان إلى بندر عباس والذي أغلقه الزلزال والسقوط جبلي بمساعدة الهندسة البحرية للحرس الثوري الإيراني بطول 30 كيلومترًا حتى الساعة 5:00 صباحًا.

وقال الادميرال تنغسيري نحن مع الشعب وكلما وحيثما دعت الحاجة إلى ذلك ندخل جميعًا بكل المعدات حتى تقل معاناة الناس إن شاء الله.

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