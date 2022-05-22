حرس الثورة الاسلامية يصنع سفينة " الشهيد سلیمانی" الحربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الادميرال تنكسيري في تصريح ادلى به اخيرا: هنالك سفن عديدة يتم الان تصنيعها بالاستفادة من الخبرات المحلية ومنها سفن فئة "الشهيد سليماني" وسفينة "الشهيد ابو مهدي المهندس" ذات القدرات الهجومية والدفاعية وهيكلها على شكل حرف W ويبلغ طولها 47 مترا.

وقد أعلن العميد تنكسيري مؤخرا عن انضمام 3 سفن حربية جديدة الى القوات البحرية للحرس الثوري منها سفينة من فئة "الشهيد ناظري" بطول 55 مترا وسفينة من فئة "الشهيد سليماني" بطول 65 مترا مصنعة من قبل وزارة الدفاع والحرس الثوري وسفينة ثالثة يتم تصنيعها على يد شركة معرفية مزودة بصواريخ يبلغ مداها 300 كم وصواريخ "بحر-جو" وهي قادرة على حمل المروحيات وسرعتها 35 عقدة بحرية.

ومن المتوقع ان يكون العام الحالي عاما مميزا للقوات البحرية للحرس الثوري من حيث ادخال منظومات دفاعية وسفن وزوارق جديدة الى الخدمة واستخدام أجهزة رادار واجهزة معلوماتية وقتالية كالطائرات المسيرة والغواصات الذكية بالاستفادة من الخبرات المحلية.

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