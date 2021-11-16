زينب سليماني: الشيعة والسنة لم يختلفوا في مدرسة الحاج قاسم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت زينب سليماني بنت الشهيد حاج قاسم سليماني باسم عائلة الشهيد سليماني نقبّل أيدي كل شخص من شعب كردستان وهذا ليس شعارًا ونحن نعتبر أنفسنا خدام الشعب.

وقالت ان في مدرسة الحاج قاسم لم يكن هناك فرق بين الشيعة والسنة والمسيحيين، لأنكم تحاربون من أجل كل المظلومين وطالبي الحرية في العالم.

ونوّهت أنا فخورة بأن أكون بين الشعب كردستاني اليوم وأذعن بتواضع لمحبة أهل كردستان. كان الحاج قاسم مهتمًا جدًا بكردستان ويمكن رؤية أثار ذلك في حياته.

وتابعت القول ان الكل يجب ان يعلم أن علم الاستشهاد لن يبقى على الأرض أبدًا، وأن ذكرى واسم الشهيدة فاطمة أسدي سيبقى خالدا الى الابد.

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