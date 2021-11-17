أمين عام المنظمة يشيد بجهود إيران المبذولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO) خسرو ناظري، التقى مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري" عشية قمة منظمة التعاون الاقتصادي.

ومن جانبه قدم الأمين العام للمنظمة "خسرو ناظري" تقريراً حول الاستعدادات الجارية لقمة منظمة التعاون الاقتصادي في "عشق آباد" عاصمة "تركمانستان"، مُعبّراً امتنانه للجمهورية الإسلامية الايرانية على مساعدتها في هذا الصدد.

وأكد مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية على أن توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول المجاورة من أولويات الجمهورية الإسلامية الايرانية مشيراً إلى دور منظمة التعاون الاقتصادي في تحقيق أهداف الدول الأعضاء.

ووصف "صفري" مشاركة ايران بوفد رفيع المستوى في قمة منظمة التعاون الاقتصادي في تركمانستان بمؤشر خير على أهمية منظمة التعاون الاقتصادي ومكانتها البارزة.

وأكد مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية أن الجمهورية الإسلامية الايرانية مستعدة لتولّي زمام القيادة في تنفيذ القرارات المهمة التي يتخذها رؤساء الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي.

هذا ومن المقرر أن تعقد قمة منظمة التعاون الاقتصادي في عشق آباد يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بحضور رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي.

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