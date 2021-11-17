تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة و 125حالة وفاة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه جاء في تقرير العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الأربعاء تم تسجيل 6 آلاف و251 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و57 ألفا و 893 إصابة مؤكدة.

وأشار تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 734 ألفا و181 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وللأسف تم تسجيل 125 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 128.531 حالة وفاة.

إلى هذا، تلقى حتى الآن 56 مليونا و135 ألفا و524 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 43 مليونا و 396 ألفا و296 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 643 ألفا و17 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 100 مليون و 174 ألفا و 837 جرعة.

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