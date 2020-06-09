سيما سادات لاري متحدثةً باسم وزارة الصحة الايرانية

ومافادت وكالة مهر للأنباء ، أن وزير الصحة سعيد نمكي اصدر مرسوماً عيّن فيه سيما سادات لاري ناطقةً باسم وزارة الصحة.

يذكر ان موسوي تشغل حاليا منصب مساعدة لوزير الصحة في الشؤون الثقافية والطلابية.

وجاء في مرسوم وزير الصحة: نظرا الى جهودها القيمة في المجالات التنفيذية والتعامل الجيد مع مختلف الاجهزة المعنية يتم تعيين السيدة سيما سادات لاري ناطقةً باسم وزارة الصحة.

وأشار الى انه لم يتم تعيين أحد باعتباره متحدثا باسم وزارة الصحة قبل ذلك والدكتور كيانوش جهانبور تولى مسؤولية ابلاغ قرارات الوزارة خلال فترة كورونا باعتباره رئيس مركز الاعلام والعلاقات العامة التابعة لوزارة الصحة معرباً عن شكره لجهوده المخلصة في هذا المجال./انتهى/