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١٨‏/١١‏/٢٠٢١, ٥:٣٥ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 103 وفيات جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

تسجيل 103 وفيات جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 103 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 128 الفا و634 حالة وفاة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 5 آلاف و 882 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 63 ألفا و 775 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 862 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 3439 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة، ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 746 ألفا و 487 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 56 مليونا و 282 ألفا و 22 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 43 مليونا و 783 ألفا و 188 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 683 ألفا و 188 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 100 مليون و 748 ألفا و 230 جرعة./انتهى/

رمز الخبر 1919809
https://ar.mehrnews.com/news/1919809/

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