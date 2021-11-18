تسجيل 103 وفيات جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 5 آلاف و 882 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 63 ألفا و 775 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 862 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 3439 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة، ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 746 ألفا و 487 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 56 مليونا و 282 ألفا و 22 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 43 مليونا و 783 ألفا و 188 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 683 ألفا و 188 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 100 مليون و 748 ألفا و 230 جرعة./انتهى/