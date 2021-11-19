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١٩‏/١١‏/٢٠٢١, ٤:٠٠ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 100 وفيات جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

تسجيل 100 وفيات جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 100 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 128 الفا و734 حالة وفاة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 5 آلاف و 784إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 69 ألفا و 559 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 893 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 3431 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة، ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 759 ألفا و 378 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1919827
https://ar.mehrnews.com/news/1919827/

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