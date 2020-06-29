الصحة الإيرانية تحذر من الوتيرة المتصاعدة لضحايا كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الاثنين، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و 536 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 225 الاف و 205 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 162 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 10 الاف و670 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 186 الف و180 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و37 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأعربت لاري عن قلقها الناجم عن الوتيرة المتصاعدة لعدد المصابين والمتوفين جراء كورونا في طهران، معتبرة أن ذلك نتيجة لطريقة تعامل الناس مع الوباء ودرجة التزامهم بالبروتوكولات الصحية بعد اعادة فتح المراكز. /انتهى/.