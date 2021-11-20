الفصائل الفلسطينية المقاومة تنظم مؤتمراً لرفض القرار البريطاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الفصائل الفلسطينية اكدت خلال اجتماعها، اليوم السبت، في مدينة غزة لبحث تداعيات قرار بريطانيا، ان وصف حماس بمنظمة ارهابية هو استهدافاً للشعب الفلسطيني وامتدادا للسياسة الاستعمارية البريطانية.

وقالت الفصائل: "الشعب الفلسطيني بقواه كافة موحد لرفض القرار البريطاني ضد حركة حماس"، معتبرة القرار تواطؤ بريطاني للاحتلال لمواصلة جرائمه بحق شعبنا.

ودعت الفصائل، بريطانيا للتراجع عن قرارها بحق حماس وعدم التصويت على القرار في البرلمان البريطاني.

ووجهت الفصائل، دعوتها للامم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى رفض قرار بريطانيا بحق حماس.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد اعلنت عن وضع حركة حماس على قائمة الارهاب تماشيا مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من الحركة./انتهى/