سفارة دولة فلسطين في طهران تدين قرار بريطانيا لتصنيف حركة حماس بالارهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت سفارة دولة فلسطين في طهران بيانا تدين بشدة قرار الحكومة البريطانية الذي اتهم مؤخراً فصيلاً فلسطينياً بالارهاب، كما تضمن قراره اجراءات جائرة ضد هذا الفصيل الهام.

وكان المتوقع ان نشهد بدلا من ذلك اعترافاً بريطانياً كاملاً بدولة فلسطين في ذكرى استقلالها حيث تعترف بها معظم دول العالم بما يفوق عدد المعترفين بالاحتلال الصهيوني المتصب لوطننا الفلسطيني وذلك تصحيحاً للتاريخ البريطاني المسؤول عن تكباتنا المستمرة منذ ثلاثة وسبعين عاماً حتى الان.

يُذكر أنه في يوم الجمعة، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف "حماس" منظمة "إرهابية"، ويحظرها في المملكة المتحدة.

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