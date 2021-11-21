فصائل المقاومة الفلسطينية تدين قرار الحكومة البريطانية في تصنيف حركة حماس "منظمة ارهابية"

واكد مراسل وكالة مهر للأنباء خلال تغطيته للاحداث الاخيرةفي فلسطين، ان وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية وجميع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة دانت اعلان السلطات البريطانية عزمها تصنيف حركة حماس منظمة إرهابية، معتبرة القرار "اعتداء غير مبرر على الشعب الفلسطيني".

وقال ان الفصائل الفلسطينية في غزة، اكدت في بيانها عقب اجتماع عقدته في القطاع، ان الشعب الفلسطيني بكافة قواه ومؤسساته موحد في رفض وإدانة القرار.

فيما أكدت "لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية" في فسطين، ان الشعب الفلسطيني بقواه ومؤسساته كافة موحد في رفض وإدانة قرار الحكومة البريطانية باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، معتبرة إياه توطئة وضوءاً أخضر للاحتلال لمواصلة عدوانه وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني؛ الأمر الذي تتحمل مسؤوليته حكومة بريطانيا.

واشارت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية" في فسطين، الى أن حركة حماس هي جزء أصيل من النسيج الفلسطيني، ومكون من مكونات العمل التحرري الوطني للشعب الفلسطيني، وأن شعبنا لن يسمح لأي جهة كانت المساس بأحد مكوناته.

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