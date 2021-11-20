د. الهندي: القرار البريطاني بحق "حماس" مجحف ويعكس الكراهية لشعبنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الهندي خلال لقاء على قناة الأقصى الفضائية:" إن بريطانيا كانت ولا زالت تسعى لتمزيق فلسطين لمصلحة الاحتلال ضمن هذا القرار العدائي الذي ينتهك القوانين الدولية".

ودعا الدكتور الهندي لمجابهة مثل هذه القرارات دوليا وإسقاط محاولات تجريم الشعب الفلسطيني.

وأمس الجمعة 19-11-2021، قررت المملكة المتحدة حظر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" واعتبارها منظمة "غير شرعية"، على أثر القرار قالت وزيرة الداخلية البريطانية: "اتخذت إجراءات لحظر حركة "حماس" بأكملها، واعتبارها منظمة "إرهابية".

و أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، قرار وزارة الداخلية البريطانية اتخاذ إجراءات لحظر الحركة واعتبارها "منظمة إرهابية".

وقالت "حماس"، في بيان، إنها "تدين القرار البريطاني وتدعو الشعب الفلسطيني والمناصرين لقضيته في المملكة المتحدة وأوروبا إلى إدانته".

وأضافت: "بريطانيا تناصر المعتدين على حساب الضحايا، بدلاً من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية في وعد بلفور المشؤوم، والانتداب الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية".

وطالبت المجتمع الدولي، وفي مقدمته بريطانيا، بـ"التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدعون حمايته والالتزام به".

كما دعت الحركة، بريطانيا إلى "التوقف عن الارتهان للمشروع الصهيوني، والمسارعة للتكفير عن خطيئة وعد بلفور، بدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال والعودة".

واعتبرت أن "مقاومة الاحتلال، بما فيها المُسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي فالاحتلال هو الإرهاب".

وتابعت: "الاعتداء (الإسرائيلي) على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة هو عين الإرهاب، وسرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها هو أبشع صور الإرهاب".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف حماس منظمة "إرهابية" ويحظرها في المملكة المتحدة.

وقالت باتيل، في تغريدة: "لقد اتخذت اليوم إجراءات لحظر حماس بالكامل، هذه الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان".

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