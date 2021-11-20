استهداف قاعدة خالد ومطار عبدالله الدولي ومصافي أرامكو بالطيران المسير

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن القوات المسلحة اليمنية صرحت بأنه تم استهداف قاعدة الملك خالد في الرياض بـ4 طائرات مسيرة من نوع صماد 3 في عملية "توازن الردع الثامنة"، وقصف أهداف عسكرية بمطار الملك عبدالله الدولي في جدة ومصافي أرامكو في جدة بـ4 طائرات مسيرة نوع صماد2.

وأشارت القوات المسلحة الى قصف هدف عسكري مهم بمطار أبها الدولي بطائرة صماد3 خلال عملية توازن الردع الثامنة، لافتة الى قصف أهداف عسكرية مختلفة في مناطق أبها وجيزان ونجران بـ5 طائرات مسيرة نوع قاصف 2K.

وأضافت: شاركت في عملية توازن الردع الثامنة 14 طائرة مسيرة من طراز صماد 3 وصماد 2 وقاصف 2K، مؤكدة قدرتها على "تنفيذ المزيد من العمليات الهجومية ضد العدو السعودي والإماراتي في إطارِ الدفاع المشروع عن الشعب والوطن".

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها "ستواجه التصعيد بالتصعيد حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار والله على ما نقول شهيد".

/انتهى/