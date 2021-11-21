حزب الله يشيد بالعملية الاستشهادية التي نفذها "ابو شخيدم" في القدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حزب الله تقدم في بيان له بآيات التبريك الى الاخوة المجاهدين في حركة المقاومة الاسلامية حماس وفصائل المقاومة وشعبنا الفلسطيني الابي بهذه العملية الجريئة.
واكد حزب الله ان هذه العملية هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتمادية بحق الشعب الفلسطيني من عمليات قتل واعتقال وتدمير للبيوت وتجريف للمزروعات،وتبعث برسالة قوية لكيان العدوان ان كل جرائمه وعملياته الارهابية لن تبقى من دون رد.
واضاف ان هذه العملية وما سبقها وما سيليها من عمليات بطولية هي تأكيد عملي على حيوية الشعب الفلسطيني وعزيمته الراسخة على مواصلة الجهاد والمقاومة حتى تحرير الأرض والمقدسات ان شاء الله./انتهى/
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