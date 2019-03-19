حزب الله اللبناني: عملية سلفيت شكّلت تطور أسلوب المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن العهد إن حزب الله بارك في بيان له عملية سلفيت البطولية، معتبراً إنها هذه العملية شكّلت إضافة نوعية في تطور أسلوب المقاومة.

وجاء في البيان: يبارك حزب الله للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة عملية سلفيت البطولية، ويحي منفذها الشجاع الذي أظهر أن الشباب الفلسطيني مصمم على الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه مستخدماً كل الوسائل والأساليب الممكنة، وهو يبعث رسالة إلى العالم بأنه ورغم تعاقب الأجيال لن يتخلى عن تمسكه بحقه وقضيته.

ويرى حزب الله أن هذه العملية شكّلت إضافة نوعية في تطور أسلوب المقاومة وقدرتها على اختراق الإجراءات الأمنية الصهيونية، وأكدت إمساك المقاومين بزمام المبادرة وقدرتهم على اختيار المكان والزمان وفق أجندتهم، وأن تصاعد الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية لا يمكن أن يبقى بدون رد.

لقد أكد الشعب الفلسطيني مجدداً أن صفقة القرن المزعومة ولدت ميتةً وأن مستقبل فلسطين هو الحرية والاستقلال وطرد الاحتلال ولا يمكن لوعود ترامب وأدواته في المنطقة أن تغيّر هذه الحقيقة. /انتهى/.