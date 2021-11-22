محللون: سنشهد عصراً جديداً من العمليات الاستشهادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الشهيد فادي أبو شخيدم فاجئ الكثيرين بالكيفية والنجاح في التنفيذ، حينما فتح سلاحه الرشاش وقتل وأصاب المستوطنين الصهاينة، بالرغم من الحراسة المشددة التي يفرضها جيش الاحتلال داخل مدينة القدس المحتلة وقرب المسجد الاقصى.

وقام الشهيد أبو شخيدم بالتخطيط والتنفيذ بدقة وأصاب أهدافه بنجاح كبير، وكان يعرف ماذا يريد بالضبط فأجهز على المستوطنين الصهاينة وأوقعهم بين قتيل وجريح، ثم بعد ذلك اشتبك مع الجنود القريبين من المكان، وأوقع فيهم اصابات.

فهذه العملية ستؤسس لمرحلة جديدة من تطور العمليات الاستشهادية في القدس والضفة كما يقول العديد من المحللين.

المحلل والمختص في الشأن الاسرائيلي الأستاذ حسن عبدو، أكد أن عملية القدس البطولية تأتي في إطار الرد على الاستفزازات المتواصلة التي ينفذها الاحتلال ومستوطنية على مدينة القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

وقال عبدو خلال حديث خاص "لفلسطين اليوم" الاخبارية اليوم الاثنين:"إن الاستفزازات التي يمارسها الاحتلال في القدس تهدف إلى تغيير الطابع الديموغرافي والعربي والاسلامي للمدينة المقدسة".

** تطور كبير في العمليات

ويرى عبدو أن هذه عملية القدس تؤكد أن طابع العمليات القادمة سيشهد تطوراً كبيراً بالأداء، مشيراً أن الشهيد فادي أبو شخيدم أصبح ملهماً لجيل كامل من خلال تنفيذه عملية ناجحة.

وأضاف :"الشهيد فادي أبو شخيدم أعد العدة وحدد الهدف بدقة، لافتاً أن الشهيد في البداية هاجم المستوطنين وأنجز المهمة بقتل عدد من المستوطنين، ثم اشتبك مع الثكنة العسكرية موقعاً فيها اصابات".

** تخطيط مسبق للعملية

وتابع عبدو:"هذه العملية هي عملية مخططة ومدروسة ومنظمة، موضحاً أن كافة العمليات السابقة كانت تجري بدون تخطيط وبشكل ارتجالي".

وأوضح أن الشهيد فادي أبو شخيدم يعطي درساً لكل الشباب بأن أي عملية يجب أن تكون بتخطيط مسبق، لافتا أن سلاحه الرشاش لم يتوقف واستطاع ضرب أهدافه بدقة ونجاح كبير.

وبيّن عبدو إلى أن هذه العملية تؤكد أن تمادي الاحتلال في اعتداءاته على القدس ينذر بأن هناك انفجار في وجه الاحتلال ومستوطنيه.

** فشل وتهاوي امن الكيان الصهيوني

وأشار إلى أنه وعلى مدى التاريخ أثبت الشعب الفلسطيني أنه متمسك بحقه مهما تخلى عنه العرب، مؤكداً أن الجهد الأمني للاحتلال يتهاوى أمام إرادة الشعب الفلسطيني وتصميمه".

ولفت إلى أن كافة أعمال الملاحقة والاعتقال والتضييق من قبل الاحتلال لن تفلح في منع أو توقع مثل هذه العمليات البطولية.

ويشار إلى أن الشهيد البطل فادي أبو شخيدم، اشتبك صباح أمس مع قوات الاحتلال قرب باب السلسلة بالبلدة القديمة، وقتل جنديًا "إسرائيليا" وأصاب ثلاثة بعملية إطلاق النار، أحد الجرحى لا زالت حالته خطرة جداً./انتهى/

المصدر: فلسطين اليوم