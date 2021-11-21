الجهاد الاسلامي: هذه العملية البطولية دليل على استمرار الانتفاضة المباركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين نعت على لسان المتحدث باسمها في الضفة المحتلة طارق عز الدين، الشهيد فادي ابو شخيدم منفذ عملية القدس البطولية، مؤكدة ان العمل المقاوم مستمر ومشروع في كل مكان وزمان.



واشاد عز الدين في تصريح صحفي اليوم الاحد بالشهيد البطل المقدسي ابو شخيدم، مؤكداً ان الاجرام الصهيوني بحق اهل القدس لن يمر دون رد، وان دم الشهداء سيبقى لعنة تطارد الجنود وقطعان المستوطنين.

واضاف عز الدين: "ان هذه العملية البطولية دليل على استمرار الانتفاضة المباركة، التي لن تتوقف وسيبقى شعبنا مشهراً سلاحه بوجه الاحتلال"، مبينا ان العملية شكلت إضافة نوعية في سجل الاختراق الامني للمنظومة الصهيونية في اكثر المناطق تحصيناً وتشديداً في محيط باحات المسجد الاقصى.

واردف قائلاً: "ان هذا العدو يجب ألا ينعم بالاستقرار والامن على ارضنا، لأن استقراره وامنه يعني استمرار اعتداءاته بحق شعبنا".

وقام الاسير المحرر فادي أبو شخيدم البالغ من العمر اثنين واربعين عاماً، بتنفيذ العملية حيث اشتبك مع قوات الاحتلال في باب السلسلة بالقدس المحتلة ما ادی الی مقتل احد جنود الاحتلال وجرح 2 اخران.

واستشهد الاستشهادي الفلسطيني بعد تنفيذ العملية برصاص قوات الاحتلال./انتهى/