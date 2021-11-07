قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين بالضفة والقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: أنس حسن سلمان، والصحفي مجاهد مرداودي، وأحمد عمر عودة، وعلي أحمد الجدع، وحمزة صالح مرداوي. كما واعتقلت في الخليل المواطن عماد شاهين، من بلدة سعير شمال شرق الخليل، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

كما واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة "أبو ضعيف" قضاء جنين على الطريق الالتفافي خارج جنين وهم محمد ياسين، وهلال ياسين، وسالم ياسين.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف أبو ناب من منزله في حي رأس العامود ببلدة سلوان.

وأصيب فتيان، برصاص قوات الاحتلال، إحدى الإصابات وصفت بأنها حرجة بالرصاص الحي في الرأس، ولا تزال في غرفة العمليات، والثانية متوسطة برصاصة مطاطية في الرأس، خلال مواجهات اندلعت في مدينة البيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال حي "جبل الطويل" في البيرة، وداهمت عدة منازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وارتكبت قوات الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي، أبرزها قتل الفتى الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم، وفق تقرير فلسطيني محلي.

وبحسب التقرير، أصيب (406) مواطنًا بـ(148) عملية إطلاق نيران لقوات الاحتلال ومستوطنيه، و(103) اعتداءات للمستوطنين.

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