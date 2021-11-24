وفد قضايي إيراني يتشاور مع مسؤولين عراقيين بشأن جريمة مطار بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الوفد القضايي الايراني لمتابعة قضية جريمة مطار بغداد.

وجاء في بيان المجلس القضاء الأعلى العراقي انه استضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان وفدا إيرانيا خاصا للتحقيق في قضية جريمة مطار بغداد ، والتي أدت إلى استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقتهما.

وأضاف البيان، أن "الوفد القضائي الإيراني ترأسه معاون النائب العام لمحافظة طهران سيد مصطفى سيد أشرفي ووكيل المحكمة الدوليَّة، والمستشارون القانونيون للوفد، ومستشار الدائرة القانونية العامة للشؤون الدوليَّة في وزارة الخارجيَّة".

واستشهد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية الفريق الحاج قاسم سليماني برفقة نائب قائد الحشد الشعبي الحاج ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما بعد عدوان جوي جبان على موكبهم من قبل مسيرة امريكية بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير العالم 2020 في جريمة اغتيال دولية بأمر من الرئيس الامريكي الارعن (السابق) دونالد ترامب قرب في مطار بغداد الدولي.

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