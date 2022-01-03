التاريخ خلد اسم الشهيد قاسم سليماني كأحد الهامات الشامخة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني، محمد مهدي اسماعيلي، احيا الذكرى السنوية الثانية لواقعة استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني (في 3 كانون الثاني 2020)، مبينا ان مرور الوقت لا يخفف من شدة الاسى على فراقه، ومؤكداً ان اسم اللواء قاسم سليماني قد خلده التاريخ كأحد الهامات الشامخة التي تبعث على الفخر والاعتزاز للشعب الايراني ومسلمي العالم جميعاً.

وتعود واقعة استشهاد القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الايراني، الحاج قاسم سليماني، ونائب القائد العام السابق للحشد الشعبي العراقي، الشهيد ابو مهدي المهندس، الى الثالث من يناير 2020، حيث اقدمت الطائرات المسيرة التابعة للكيان الامريكي الارهابي على استهداف موكبهم اثناء مغادرتهم لمطار بغداد الدولي./انتهى/