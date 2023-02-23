عبداللهيان يلتقي رئيس مجلس القضاء العراقي الاعلى في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، اليوم الخميس في بغداد، رئيس مجلس القضاء العراقي الاعلى فائق زيدان، حيث تباحث الجانبان في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعلى امتداد اللقاءات المكثفة لوزير الخارجية الايراني مع كبار المسؤولين العراقيين خلال زيارته الحالية الى بغداد، التقى امير عبداللهيان اليوم برئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان، وايضا مستشار الامن القومي العراقي "قاسم الاعرجي".

وفي لقائه رئيس مجلس القضاء العراقي الاعلى، تابع امير عبداللهيان ملف اغتيال قادة النصر الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابومهدي المهندس ورفاق دربهما؛ واكد الجانبان على تعزيز التعاون القضائي بين البلدين فيما يخص سائر القضايا القانونية والحقوقية ايضا.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني، التقى مساء الاربعاء في بغداد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

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