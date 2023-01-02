الشيخ قاسم: سليماني حمل بوصلة فلسطين والقدس/ المواجهة لن تتوقف والعبرة بالخواتيم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ قاسم، قال في تغريدة له على “تويتر” اليوم الاثنين: “لن تتوقف المواجهة: سليماني شهيدٌ قائدٌ وقدوة، حرَّر في الميدان، وأعزَّ الناس حاملاً معه بوصلة فلسطين والقدس”.

وأضاف: “ترامب قاتل مجرم ظالم، يقتل عدواناً وجهاراً، ويتبنى الاحتلال الصهيوني ويدعمه بلا حساب”.

وختم الشيخ قاسم بالقول: “العبرة في الخواتيم”.

ومن المقرر ان يتحدث السيد نصر الله يوم الثلاثاء 3-1-2023 في الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الحاج قاسم سليماني والقائد الحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهم.

واستشهد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "أبو مهدي المهندس" إثر غارة إجرامية شنتها وزارة الدفاع الأميركية بالطيران المسير بقرار صادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حين خروجهما من مطار بغداد الدولي فجر الجمعة 3 كانون الثاني/يناير 2020.

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