إيران تهدف الى صناعة نووية سلمية/ ايران أوفت بجميع التزاماتها بموجب الضمانات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كمالوندي قال في تصريح للتلفزيون الايراني: ان القوى العالمية قامت بتسييس جزء من الصناعة النووية الإيرانية السلمية، لكن إيران تسعى إلى صناعة نووية سلمية وقد أوفت بجميع التزاماتها بموجب الضمانات.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، اكد امس الاربعاء، أن الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا الى اتفاقات عامة حول كيفية متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واتفقتا على مواصلة مشاوراتهما لإكمال الإطار وتفاصيل استمرار التعاون.

واضاف ان المحادثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الى طهران جرت في أجواء بناءة، وقد توصل الجانبان الى اتفاقات عامة فيما يرتبط بكيفية متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف: تقرر مواصلة المشاورات حتى يتم الحصول على النتيجة الكاملة./انتهى/