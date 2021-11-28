وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، اعتبر خلال كلمة له في الملتقى العربي لنصرة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، ان دعم المقاومة الفلسطينية واجب على كل حرٍّ في العالم ونتائجه تنعكس على كامل المنطقة، وسقوط الاحتلال من فلسطين مسألة وقت وشرعنته مع وجود المقاومة مستحيلة.

وبين نائب الأمين لحزب الله أن البعض في لبنان يرفض المقاومة تماهياً مع المطبِّعين ولكن الانتخابات ستكشف عن حجمهم الطبيعي".

وتوجه قاسم الى الفلسطينيين والمشاركين في الملتقى، مشيرا الى أن "حزب الله معكم وإلى جانبكم في معركة تحرير الأرض وتحرير الأسرى".

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