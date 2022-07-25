السيد نصر الله في "حوار الأربعين" مساء اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيُطل الامين العام لحزب الله في مقابلة تلفزيونية عند التاسعة مساء على شاشة قناة "الميادين"، وذلك في أجواء مرور أربعين عاما على تأسيس حزب الله.
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يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، في مقابلة تلفزيونية عند التاسعة مساء على شاشة قناة "الميادين"، وذلك في أجواء مرور أربعين عاما على تأسيس حزب الله.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيُطل الامين العام لحزب الله في مقابلة تلفزيونية عند التاسعة مساء على شاشة قناة "الميادين"، وذلك في أجواء مرور أربعين عاما على تأسيس حزب الله.
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