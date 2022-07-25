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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٦:٢٩ م

على قناة "الميادين"؛

السيد نصر الله في "حوار الأربعين" مساء اليوم

السيد نصر الله في "حوار الأربعين" مساء اليوم

يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، في مقابلة تلفزيونية عند التاسعة مساء على شاشة قناة "الميادين"، وذلك في أجواء مرور أربعين عاما على تأسيس حزب الله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيُطل الامين العام لحزب الله في مقابلة تلفزيونية عند التاسعة مساء على شاشة قناة "الميادين"، وذلك في أجواء مرور أربعين عاما على تأسيس حزب الله.

/انتهى/

رمز الخبر 1925456
https://ar.mehrnews.com/news/1925456/

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