تعاون رياضي بين القوات المسلحة الإيرانية والسورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى العميد هيثم مسؤول اللياقة البدنية بالجيش السوري الذي سافر إلى بلادنا مع أمير جمشيد فولادي، رئيس إدارة الرياضة واللياقة البدنية في هيئة الأركان العامة للقوات.

وفي هذا اللقاء، أكد أمير فولادي على ضرورة تعزيز التعاون الرياضي بين القوات المسلحة الإيرانية والسورية، قائلا: "إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، من أجل زيادة العلاقات مع الدول الإسلامية تريد إقامة علاقات رياضية أعمق مع تلك الدول، وحاليا نحن نقوم بإبرام مذكرة تفاهم حول التعاون الرياضي بين القوات المسلحة الإيرانية والسورية في مجال إقامة المسابقات، وإجراء الأنشطة التعليمية مثل تدريب المدربين والحكام وكذلك التعامل في الشؤون العلمية والبحثية الثنائية في هذا المجال".

وأكد رئيس إدارة الرياضة واللياقة البدنية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، في إشارة إلى المجالات المتفق عليها على ضرورة مراجعة الأبعاد المختلفة للمذكرة.

وفي هذا الاجتماع، شكر العميد هيثم وعبر عن ارتياحه للعلاقات الودية طويلة الأمد بين إيران وسوريا ورحب باقتراح أمير فولادي بشأن جهوزية القوات المسلحة لتنفيذ التعاون حسب الاتفاقيات التي تم التوصل إليها.

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