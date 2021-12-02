أنصحكم بالخروج من المناطق المتاخمة لإيران قريباً/ زمان اضرب واهرب قد ولّا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه جاء في كلمةٍ لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني، خلال مراسم أقيمت صباح اليوم الخميس بمناسبة الذكرى السنوية الآولى لاستشهاد أحد قادة الحرس الثوري الإيراني في محافظة فارس جنوب غرب "عبدالرسول استوار محمود آبادی": نقول للأمريكي أنه لا يزال لديك متسع من الوقت لترك الجغرافيا من حولنا، وإلا فسيتم طردك من كل هذه الجغرافيا بطريقة أسواً من التي شهدتموها في أفغانستان".

وأضاف العميد قاآني مخاطباً الأمريكيين: لم يعد بوسعكم اليوم فعل ما كنتم تفعلونه في الماضي، مؤكداً أن زمان "إضرب واهرب قد ولّا".

وأشار قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري إلى أن الأمريكيين قاتلوا في أفغانستان 20 عاماً ولم يُحقّقو أي نتيجة تُذكر، واصفاً تجربتهم هناك بأنها أسواً تجربة لهم.

وتابع العميد قاآني: لقد اعتاد الأمريكيون على شن حروب في العالم وجني أرباحاً طائلاً من بيع السلاح، وقد أتوا إلى أففغانستان والعراق بدون دعوة، وهاهم بعد 20 عام يتفاوضون ولم يحصلوا على شئ بالمقابل.

وأكد قائد فيلق القدس أن العقوبات الأمريكية ضد إيران والتهديدات الامريكية لا تجدي نفعاً.

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