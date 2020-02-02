  1. السياسة
٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٨

قائد فيلق القدس يتهاتف مع هنية

قائد فيلق القدس يتهاتف مع هنية

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء الأمس، اتصالا هاتفيا من العميد إسماعيل قاآني رئيس فيلق القدس، حيث أكد رفض الجمهورية الإسلامية لصفقة القرن.  

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد قاني أجرى مساء أمس إتصالاً هاتفياً مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" أبدى قآاني خلاله جاهزية بلاده للعمل على إفشال هذه الصفقة، والتصدي لمخاطرها مع كل الشعب الفلسطيني وخاصة قوى المقاومة.

وأكد سيادة العميد مواصلة دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية استمرارا لنهج الشهيد قاسم سليماني.

من جانبه ثمّن رئيس الحركة الموقف الإيراني، وأكد موقف الإجماع الوطني الفلسطيني برفض الصفقة، معبرا عن يقينه بقدرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وشعوب الأمة على إسقاطها. /انتهى/ 

رمز الخبر 1901773

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