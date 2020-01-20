العميد قاآني: سننتقم من أعداء الشهيد سليماني بعزيمة الشرفاء في العالم وعلى طريقة الأحرار

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العميدقاآني قال، في كلمته خلال مراسم تعيين قيادة قوات فيلق القدس صباح اليوم الاثنين، إن الاعداء لم يواجهوا الشهيد سليماني في ساحة الحرب والمعركة بل قتلوه غدراً وعلى طريقة الأنذال.

وأضاف قاني، لقد قتلوا القائد سليماني غدراً وعلى طريقة الأنذال، ولكن انتقامنا وشرفاء وأحرار العالم لدماء القائد سليماني سيكون مواجهة وعلى طريقة الأحرار.

وأضاف قائد فيلق القدس مشيراً إلى شيطنة وخباثة وعداء الشيطان الاكبر، العدو لا يفهم إلا لغة القوة، وعليه فإنه من واجبنا ان نقف في وجهه بقوة وإقتدار، فإذا أدينا وظائفنا على أكمل وجه سوف تتحول جميع التهديدات إلى فرص ومكاسب.

وفي مدح ووصف الشهيد الفريق قاسم سليماني قال العميد قاني: " اللسان والكلام عاجزان على وصف الشهيد قاسم سليماني، ولكن أستطيع أن أشير إلى خصلة واضحة، فقد كان الشهيد ممتثلاً مخلصاً لولاية الفقيه، وكل أعماله كانت مبنية على ذلك الأمر، كان شديد الإخلاص في العمل وكان واثقا ومخلص الخطى، وفي نهاية رحلته الجهادية في سبيل إعلاء كلمة الله نال ما كان يتمنى.

وخلص "قاني" إلى ان السبيل الوحيد والأمثل لكسر العدو وأطماعه هو المقاومة والثبات، وختم العميد إسماعيل قااني قائلاً: "كما قال قائد الثورة الإسلامية فإننا سوف نتابع مسير وخطوات القائد الفريق الشهيد "قاسم سليماني" بكل قوة وعزيمة وثبات".