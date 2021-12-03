بدون الجهاد وتحمل الصِعاب لن تنال أي أمّةٍ مُبتغاها/تسجيل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا

خلال لِقائهم بِمُنظّمي مؤتمر شهداء ايلام؛ قائد الثورة: بدون الجهاد وتحمل الصِعاب لن تنال أي أمّةٍ مُبتغاها

شدد قائد الثورة الإسلامية في إيران، آية الله السيد "علي الخامنئي"، خلال لقائه بالعاملين على تنظيم مؤتمر "شهداء محافظة إيلام"، على أهمية الكفاح بالنسبة للشعوب، مؤكداً أن الأمم لن تصل إلى أي هدف بدون الجهاد والنضال وتحمل المصاعب.

في طهران؛ محادثات بين امیر عبد اللهيان ونائب وزير خارجية زيمبابوي

التقى نائب وزير خارجية زيمبابوي "ديفيد موسابايانا" بوزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، مساء أمس، لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك لكلا البلدين.

كبير المفاوضين الإيرانيين: ايران سلّمت الطرف المقابل اقتراحین بِشأن إلغاء الحظر والقضايا النووية

صرّح نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية و كبير المفاوضين الإيرانيين في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بفيينا "علي باقري كني" بأن إيران سلّمت الطرف المقابل اقتراحها بما يخص إلغاء الحظر الجائر والقضايا النووية، محذراً من مساعي البعض لإفشال المفاوضات.

غروسي وباقري كني يلتقيان في فيينا

التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس، كبير المفاوضين الايرانيين في فيينا، علي باقري كني.

المتحدث باسم الخارجية الايرانية: الوفود في فيينا لن تأخذ الأوامر من مقر إقامة رئيس وزراء الإحتلال الاسرائيلي

اشار سعيد خطيب زاده إلى طلب نفتالي بينيت بوقف المحادثات الجارية في فيينا، وقال : إن الوفود في فيينا لن تتلقى الأوامر من مقر إقامة رئيس وزراء الكيان الصهيوني.

اللواء سلامي: الهدف من تآمر أميركا إفقار شعبنا وهزيمته/ هيمنة واشنطن بدأت بالتلاشي

أشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء "حسين سلامي"، إلى أنّ "خريطة أميركا السياسية تجاه إيران تهدف إلى إضعاف الشعب الإيراني لينقلب على حكومته"، لافتاً إلى أن الهيمنة الأميركية آخذة بالتلاشي والزوال.

الصحة الإيرانية: تسجيل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا وتوزيع أكثر من 100 مليون جرعة لقاح

صرّحت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، أنه تم تسجيل 76 وفاة جديدة خلال اليوم المُنصَرِ، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات الى 129 الفا و988 حالة، بينما تم توزيع 106 ملايين و621 الفا و650 جرعة من اللقاحات المضادة للفايروس.

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