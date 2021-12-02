الهدف من تآمر أميركا إفقار شعبنا وهزيمته/ هيمنة واشنطن بدأت بالتلاشي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الحرس الثوري، اللواء "حسين سلامي" قال اليوم الخميس، إنّ "خريطة أميركا السياسية بالنسبة إلى إيران خلال الـ 43 عاماً الماضیة هي خريطة شريرة تهدف إلى هزيمة الشعب الإيراني".

وأشار سلامي إلى أنّه "لا توجد لحظة منذ انتصار الثورة كفّت فيها أميركا وحلفاؤها عن التآمر على ايران"، معتبراً أنّ "الهدف من هذه المؤامرات هو دفع الناس لينقلبوا على نظامهم الإسلامي وإفقارهم وحرمانهم الأدوية".

وأضاف أنّه "نلاحظ اليوم تراجع العدو من أمامنا بشكل واضح".

وفي وقت سابق، أكّد قائد حرس الثورة في إيران، اللواء حسين سلامي، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية هي مصنع الدكتاتورية في العالم".

وأضاف سلامي أنّ "الأميركيين تعوّدوا على تلقّي الهزيمة من الشعب الإيراني دوماً، لكنهم لم يتّعظوا منها بعد"، موضحاً أنّ "الهيمنة الأميركية بدأت بالتلاشي والزوال".

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