دفاعات الجيش اليمني تسقط طائرة تجسس أمريكية الصنع في أجواء محافظة مأرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان متحدث القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، قال في بياناً له : "تمكنت دفاعاتنا الجوية - بفضل الله - من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح يومنا هذا في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب".

وأشارت القوات المسلحة إلى أن عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب وتعتبر هي السابعة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام.

وأكدت القوات المسلحة أنها لن تألوا جهدا في القيام بواجبها في حماية الأجواء اليمنية بكل الوسائل المتاحة والممكنة.

وكانت الدفاعات الجوية، قد اسقطت في الـ 13 من شهر نوفمبر الفائت، طائرة تجسس أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة مأرب./انتهى/

المصدر: المسيرة