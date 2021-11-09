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٠٩‏/١١‏/٢٠٢١, ١١:٢٦ ص

القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة تجسس في الجوبة بمأرب

القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة تجسس في الجوبة بمأرب

أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية، اليوم الثلاثاء، طائرة تجسسية مسلحة أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن “دفاعاتنا الجوية تتمكن من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح يومنا هذا في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب”.

وأشار العميد سريع أن عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب، وسيتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقا”.

جدير بالذكر أن هذه الطائرة هي الخامسة من نفس النوع التي تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطها خلال هذا العام.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني

/انتهى/

رمز الخبر 1919598
https://ar.mehrnews.com/news/1919598/

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