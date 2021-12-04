سبب إطلاق الصاروخ كان بهدف اختبار الرد السريع لمنظومة الدفاع الجوي المتمركزة في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد الدفاع الجوي لمنطقة نطنز قال إن إطلاق الصاروخ كان بهدف اختبار الرد السريع منظومة الدفاع الجوي المتمركزة في المنطقة ووفقاً لجدول تدريبات منظومة الدفاع الجوي وبهدف الاستعداد للدفاع ضدة اي هجوم محتمل.

وانفجر الصاروخ في سماء المنطقة بتوجيه من منصة الدفاع الجوي المتمركزة في المنطقة. وسمع دوي الانفجار في منطقة بادرود على بعد 30 كيلومترا من منشأة نطنز.

وأضاف المسؤول الأمني: "لتقييم الأنظمة المنتشرة في المنطقة، تتم مثل هذه التدريبات في بيئة آمنة تماما وبتنسيق كامل من شبكة الدفاع الجوي"./انتهى/