صباحي فرد يتفقد مقرات الدفاع الجوي في جنوب شرقي إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش العميد عليرضا صباحي فرد اجرى اليوم الاثنين زيارة تفقدية لمنطقة الدفاع الجوي في جنوب شرقي البلاد، حيث أكد في كلمة أمام القوات والمنتسبين على اهمية هذه المنطقة من الناحية الاستراتيجية قائلا: أن الخليج والفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان والمناطق الحساسة والحيوية الموجودة في هذه المنطقة تحظى بأهمية بالغة دفاعيا وعسكريا، ما يتطلب منا المزيد من الوعي والتأهب.

وقال صباحي فرد: تم محاكاة مناطق جنوب شرقي البلاد في مناورات "مدافعوا سماء الولاية 98"، حيث تم التدريب على الدفاع على هذه المنطقة الاستراتيجية، وكانت هذه التدريبات ناجحة ومفيدة للغاية.

وتفقد قائد قوة الدفاع الجوي مقر "شهداء الخليج الفارسي" للدفاع الجوي، حيث افتتح مسجد أعيد اعماره وتبادل الحديث مع الطاقم والمنتسبين.

وكما وتفقد صباحي فرد اثناء زيارته منظومة "فكور" الصاروخية، الكتيبة المختلطة، موقع صواريخ S200 ، ومواقع رادارات "غينو" و"فاشا"./انتهى/.