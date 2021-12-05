لاتوجد اي بوادر للانسحاب الاميركي من العراق/ واشنطن تسعى للتصعيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الكعبي ان “الاتفاق الاستراتيجي نص على خروج القوات الاميركية من العراق مع نهاية الشهر الجاري، وهذا الامر اذ تم تنفيذه فأن بوادره يجب ان تبدأ قبل شهر او اكثر من بلوغ الموعد النهائي للانسحاب”.

واضاف ان “هناك رصد لتحركات اميركية جديدة ودخول الكثير من المعدات والاليات من سورية باتجاه العراق، وهو مايؤكد عدم خروج القوات الاميركية من العراق في الوقت الراهن وكشف زيف الاتفاق المبرم مع واشنطن”.

ورجح الكعبي، سعي واشنطن للمواجهة المسلحة مع فصائل المقاومة التي اعلنت بشكل صريح لخروج القوات الاميركية المتواجدة في العراق بعد انتهاء الشهر الجاري، قوات محتلة وبدأت تعد العدة لاخراجها بالقوة، وهو امر قد تستغله واشنطن لصالحها لاستهداف بعض الرموز الوطنية من رجال المقاومة خلال المرحلة المقبلة”.

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