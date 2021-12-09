يجب إرغام الكيان الصهيوني على الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية فوراً ودون شرط

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "روانجي" قال في كلمته يجب مضاعفة الجهود في سبيل الحد من معاناة الشعب السوري، وتأثيرات الصراع بهذا البلد على السلام والامن الاقليمي.

وتابع مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مشيراً إلى أهمية احترام سيادة الأراضي السورية، إن الخطوات المتّبعة يجب ان تقوم على اسس الاحترام الكامل للسيادة ووحدة الاراضي السورية وانسحاب جميع القوات الاحتلالية والمتواجدة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية، الى جانب مكافحة المجموعات الارهابية.

وفيما يتعلق باستخدام السلاح الكيماوي من قبل الإرهابيين في سوريا أكد قال "روانجي": يجب محاكمة الكثير من الارهابيين في سوريا بسبب استخدام الغازات والمواد الكيميائية اثناء الصراع.

وتابع مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، نحن نجدد مرة اخرى دعمنا الكامل لتحقيق اهداف معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية عبر تنفيذه الكامل والمؤثر ودون تمييز، وندعو لتنفيذ المعاهدة بشكل شامل على مستوى العالم.

وأضاف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، تعتقد ايران انه يجب ارغام الكيان الاسرائيلي للانضمام إلى معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية فورا ودون شروط.

وثمّن المسؤول الإيراني، جهود الحكومة السورية في تنفيذ تعهداتها وفق معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية، ومنها الهدم الكامل لجميع المنشآت الـ 27 لانتاج الاسلحة الكيميائية التي كانت لديها، معربا عن أمله بايجاد حلول للمشاكل العالقة خلال اللقاء المرتقب بين وزير خارجية سوريا والمدير العام لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

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