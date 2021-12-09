انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد الاجتماع على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمدراء السياسيين بوزارة الخارجية الإيرانية ومجموعة 4+1 برئاسة علي باقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين وإنريكي مورا مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

وكان باقري كني قد كتب في تغريدة على تويتر قبل بدء الاجتماع، إيران ستواصل التفاعل الجاد وهي عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد يضمن حقوق ومصالح الشعب الايراني .

ومن المقرر ان يعلن إنريكي مورا للصحفيين بعد دقائق نتائج المحادثات./انتهى/