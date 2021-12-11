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١١‏/١٢‏/٢٠٢١, ٨:٢٨ م

إلغاء التاشيرة للايرانيين القاصدين عمان لفترة 14 يوما

إلغاء التاشيرة للايرانيين القاصدين عمان لفترة 14 يوما

اعلنت سفارة الجمهورية الاسلامية الإيرانية في سلطنة عمان، ان الرعايا الايرانيين لايحتاجون إلى اصدار تأشيرة الدخول والاقامة لفترة لا تزيد عن 14 يوما في سلطنة عمان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن السفارة أوضحت في بيان اصدرته اليوم، ان التصريح التي سيُمنح الى هؤلاء المواطنين من فئة التصاريح السياحية غير قابلة للتجديد.

واضاف البيان، انه يتعين على الايرانيين الذين يرغبون في البقاء لفترة تزيد عن اسبوعين في سلطنة عمان، التقدم عند وصولهم الى مطار مسقط الدولي، بطلب تاشيرة صالحة لفترة شهر وقابلة للتمديد الى شهر اخر.

واكدت السفارة الايرانية في بيانها، انه ينبغي على جميع المسافرين القادمين الى سلطنة عمان تقديم شهادة تعتمدها السلطات العمانية بشأن اخذ الجرعتين الاولى والثانية للقاح كورونا، وايضا شهادة الخلو من الاصابة بهذا الفيروس الوبائي.

/انتهى/

رمز الخبر 1920345
https://ar.mehrnews.com/news/1920345/

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