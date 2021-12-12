المدمرة الاستخباراتية "شيراز" في المرحلة النهائية من الإعداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن العلاقات العامة للجيش قال قائد المعامل البحرية للجيش: إن المدمرة الاستخبارية للجمهورية الإسلامية الايرانية "شيراز" هي أول مدمرة إيرانية تم تجهيزها بحظيرة طائرات هليكوبتر ولها برج مختلف لتركيب رادارات محلية.

وتابع القول في بناء هذه المدمرة تم استخدام مجموعة واسعة من امكانيات الحرب الإلكترونية، وتحديد الهوية والمعلومات، حيث نجحت بجهود الخبراء المحليين في اجتياز اختباراتها الأولية بنجاح وحاليا في مراحل الإعداد النهائية.

والجدير بالذكر أن هذه السفينة الاستخبارية ستنضم إلى البحرية بعد استكمال الاختبارات الفنية والتشغيلية.

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