إزاحة الستار عن غواصة "بعثت" بمناسبة يوم القوات البحرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد البحرية الأدميرال شهرام إيراني في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم (السبت) بمناسبة يوم القوات البحرية إن هذا اليوم أشرقت القوات البحرية التابعة للجيش مثل الجوهرة في البحر وفي ظروف الحرب الصعبة وغير المتكافئة قطعت ذراع العدو البعثي ولم يعد بإمكان النظام البعثي أن يكون له رأي في البحر.

مهمة القوات البحرية التابعة للجيش في البحر الأحمر والمحيط الهندي

وقال الادميرال ايراني نحن فخورون بأن تكون لدينا نفس المهمة على جدول الأعمال ونعمل على تأمين ممرات الشحن ونحن مستعدون للقيام بهذه المهمة الحيوية في البحر الأحمر والمحيط الهندي لخلق الأمن للاقتصاد العالمي.

وقال من بين أهم برامج القوات البحرية إزاحة الستار عن معدات دفاعية متطورة والحفاظ على الدورات التدريبية الحديثة وتحسين قدرة الردع في البلاد.

أشرقت القوات البحرية في مناورات ذو الفقار

وقال قائد البحرية في إشارة إلى مناورات ذو الفقار للجيش: "البحرية كانت قادرة على التألق بشكل جيد في هذه التدريبات".

واعتبر الأدميرال الإيراني إقامة معرض الإنجازات الجديدة للبحرية كبرنامج آخر لهذه القوة بمناسبة يوم القوات البحرية وقال: "للبحرية وجود فعال في البحار " من حيث تمكنوا من كسر جميع معادلات الاعداء ولم تعد قدرة البحرية مخفية عن أحد.

وأضاف: "في الواقع يمكننا رفع علم الجمهورية الإسلامية الايرانية على بعد آلاف الكيلومترات من حدود إيران الإسلامية".

وأعلن قائد البحرية أن رفع مستوى القدرة الدفاعية ورفع مستوى السفن والمعدات السطحية وتحت السطحية والجوية لهذه القوة هي إحدى المهام الرئيسية للقوات البحرية التابعة للجيش وقال نحاول بجهودا كامل أداء المهام التي نتحمل مسؤوليتها بأفضل طريقة ممكنة .

العقوبات في مجال الدفاع ليس لها معنى

قال الادميرال وجود وعدم وجود العقوبات لا معنى لها بالنسبة لبلدنا في مجال الدفاع وقال: عندما تستطيع بلادنا إنتاج جميع أنواع السفن والغواصات وأنواع مختلفة من المعدات الدفاعية المتطورة، فلا معنى للعقوبات. وحقيقة أن العدو يقاطع مجال الرعاية الصحية وضرورات الناس الأساسية يعني أنه استخدم كل قوته وبدافع اليأس والعجز، فقد لجأ إلى مقاطعة الأدوية التي يحتاجها مرضى السرطان والمرضى الخاصون.

إزاحة الستار عن غواصة بعثت الثقيلة

وأشار قائد القوات البحرية الى قدرة البحرية على إنتاج المعدات مضيفا بان نحن ننتج جميع أنواع المعدات وفي هذا الصدد سيتم الكشف عن غواصة بعثت الثقيلة.

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