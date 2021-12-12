وزارة الخارجية العراقية تعلن عدد العائدين في رحلات إجلاء من 4 دول أوروبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المُتحدِّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصَحّاف في بيان ان "جهود الوزارة مستمرة لدعم مسار العودة طوعاً للراغبين من المهاجرين العراقيين".

وبين ان "جهود سفارَتي جمهورية العراق في موسكو ووارشو إستثنائية جداً لتقديم الدعم الإنساني وتسجيل الراغبين بالعودة ومنح جوازات المرور.

وأضاف الصحاف "فودنا القنصليّة لاتزال تتواجد في العاصمة البيلاروسيّة منيسك، وفي بولندا،ليتوانيا ولاتيفيا".

وتابع "تمكنّا من تحقيق (9) رحلات للإجلاء من منيسك بواقع (3556) مسافر وبالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية، ومنحنا حتى الآن (383) جواز مرور لمن فقدوا جوازات سفرهم، في بيلاروسيا، ليتوانيا، لاتيفيا، بولندا".

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