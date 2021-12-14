العراق ... استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة في الديوانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف المصدر، إن "عبوة ناسفة استهدفت اليوم، رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود محافظة الديوانية". لافتا الى ان الهجوم لم يتسبب بأضرار.

وحتى الان لم تعلن أي جهة مسؤولية استهداف الرتل التابع للتحالف الدولي في محافظة الديوانية.

وفي الآونة الأخيرة انفجرت عدة عبوات ناسفة على طريق الارتال التابعة للتحالف الدولي أمريكي في محافظتي ذي قار والأنبار.

ومع ذلك يواصل الأمريكيون التهرب من التمسك بقرار البرلمان العراقي بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.

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