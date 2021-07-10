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١٠‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٣:١١ م

استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة غربي العراق

استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة غربي العراق

أشار مصدر أمني في محافظة الانبار، السبت، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للتحالف الدولي في محافظة الأنبار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن "عبوة ناسفة استهدفت اليوم رتلاً للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي ضمن حدود محافظة الأنبار".

وأضاف، أن "المعلومات الانفجار الأولية توضح انه لم يسفر عن أي اضرار بشرية او مادية".

/انتهى/

رمز الخبر 1915986
https://ar.mehrnews.com/news/1915986/

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