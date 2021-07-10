استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة غربي العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن "عبوة ناسفة استهدفت اليوم رتلاً للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي ضمن حدود محافظة الأنبار".

وأضاف، أن "المعلومات الانفجار الأولية توضح انه لم يسفر عن أي اضرار بشرية او مادية".

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