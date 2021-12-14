زيارة رئيس الوزراء الصهيوني إلى الإمارات تمثل انحدار قومي وتخلي عن فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل رضوان، اكد أن زيارة رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينت إلى دولة الإمارات تمثل انحدارًا قوميًا وأخلاقيًا، وتخليًا عن فلسطين، ومشاركة للكيان الصهيوني في العدوان على شعبنا ومقدساتنا.

وأدان القيادي رضوان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء استقبال حكومة الإمارات للمجرم والسفاح بينت الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والذي تتزامن زيارته مع تصاعد عمليات القتل والإرهاب الصهيوني بحق شعبنا، وتعاظم عمليات الاستيطان في أرضنا، ومخططاته التهويدية في القدس المحتلة.

واوضح رضوان أن التطبيع المتسارع لحكومة الإمارات وخطواتها لتعزيز علاقاتها المختلفة مع المحتل الغاصب، يمثل طعنة غادرة لشعبنا، وخيانة للقضية والأمة، ولن يعطي الشرعية للاحتلال على أرض فلسطين./انتهى/